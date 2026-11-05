[Interview] 100 winkels voor Bel&Bo: “Gezondere marges dankzij AI”

In een uitdagende markt blijft modeketen Bel&Bo niet bij de pakken zitten: zopas opende de retailer zijn honderdste vestiging. CEO Charlotte Delfosse ziet dat consumenten aarzelen, maar verwacht ook impulsen van artificiële intelligentie.

Voorzichtige shoppers

Op 4 november opende het Belgische familiebedrijf Bel&Bo zijn honderdste winkel in het centrum van Diest. Terwijl veel merken zich terugtrekken uit de winkelstraat, blijft de keten bewust investeren in een lokaal verankerd en bereikbaar winkelnetwerk, zegt CEO Charlotte Delfosse in gesprek met RetailDetail.