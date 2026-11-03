Familiezaak Timmermans stopt na meer dan 150 jaar

Met Timmermans in Sint-Niklaas verdwijnt er opnieuw een gereputeerde Vlaamse familiezaak met een lange historiek. Omwille van de uitdagende marktomstandigheden zet de modewinkel er een punt achter, de uitverkoop is begonnen.

In schoonheid afronden

In Sint-Niklaas en wijde omgeving is Timmermans een begrip. De zaak startte in 1875 met ondernemer Adolphe Timmermans als schoenwinkel in de Nieuwstraat, verhuisde later naar de Stationsstraat en koos in 2021 voor een pand buiten de stadskern aan de Nieuwe Baan in Belsele. De familie had met Tims ook meer dan twintig jaar lang een schoenenwinkel in het Waasland Shopping Center: die sloot in 2024.

De zussen Carole en Justine Timmermans, de vijfde generatie aan het roer van het bedrijf, stonden tien jaar lang in de winkel, maar hebben nu beslist dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk. Dat kondigen ze aan op hun Facebookpagina en bevestigen ze aan de krant Het Nieuwsblad. “We willen ons verhaal in schoonheid afronden met bijzondere aandacht voor de medewerkers en trouwe klanten”, zeggen ze. Met de sluiting verdwijnt een stukje lokale geschiedenis, maar tegelijk ontstaat er ruimte voor nieuwe plannen en toekomstperspectieven.” Sinds maandag 2 november geldt er een totale uitverkoop met 30% korting op de volledige collectie.

Gebrek aan opvolging

Timmermans is niet de enige iconische handelszaak die er recent na een rijke geschiedenis mee ophoudt. Ook in Sint-Niklaas is momenteel een totale uitverkoop aan de gang bij Meubelen Jonckheere: na 62 jaar wordt de zaak verkocht bij gebrek aan opvolging. En in Leuven kondigde Mertens, de oudste schoenwinkel van België met de respectabele leeftijd van 299 jaar, een overname aan door het Nederlandse familiebedrijf Omoda. Ook hier is gebrek aan opvolging de oorzaak.