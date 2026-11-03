Zwakke verkoop en AI doen Hugo Boss krimpen

Hugo Boss zag de omzet in het derde kwartaal opnieuw dalen en verlaagt zijn winstverwachting voor 2026. Naast de zwakke consumentenvraag speelt ook de snelle opmars van artificiële intelligentie een rol: die dwingt het bedrijf tot extra afschrijvingen op zijn IT-investeringen. De tegenvallende resultaten komen amper een week nadat Frasers Group de controle over het Duitse modehuis verwierf.

Casual Hugo valt niet in de smaak

De omzet van Hugo Boss daalde in het derde kwartaal met 5% tot 946 miljoen euro, of met 4% tegen constante wisselkoersen. Vooral Europa, het Midden-Oosten en Afrika presteerden zwak: in die regio zakte de omzet met 7% tot 598 miljoen euro. Duitsland hield relatief goed stand, maar in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk lieten consumenten het afweten. In Amerika en Azië-Pacific bleef de verkoop stabiel.