Puma blijft in het donker, maar ziet licht aan het einde van de tunnel

De omzet van Puma blijft krimpen en de sportartikelenfabrikant schrijft nog altijd rode cijfers. Toch is er hoop: een forse afbouw van de voorraden en een beter dan verwachte omzet wijzen erop dat het herstelplan begint te werken. Ook de nieuwe Chinese grootaandeelhouder Anta Sports moet het tij helpen keren.

Voorraden fors omlaag

De Duitse sportartikelenfabrikant Puma zag zijn omzet in het derde kwartaal met 5% dalen tot 1,78 miljard euro. Bij constante wisselkoersen bedroeg de krimp 6,3%, tegenover 9,4% in het voorgaande kwartaal. Vooral Noord-Amerika (-17,2%) en Europa, het Midden-Oosten en Afrika (-11,5%) presteerden zwak. In Azië-Pacific groeide de omzet daarentegen met 10%, dankzij de populariteit van lage sneakers.