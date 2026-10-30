House of Vankets in het klein: modeaanbod breidt uit met kindercollectie

Na de recente lancering van een zakelijke kledinglijn betreedt het Belgische modehuis House of Vankets nu ook de kindermodemarkt. Ontwerper Nicky Vankets en recent aangestelde CEO Daphné Vandenplas willen zo verschillende generaties en kledingmomenten onder één dak samenbrengen.

Natalia helpt campagnegezichten kiezen

House of Vankets, vooral bekend om zijn suite- en bruidskledij, verbreedt zijn aanbod in sneltempo. In augustus lanceerde het modehuis nog een businesslijn voor ondernemers en professionals. Nu volgt een kindercollectie, waarmee het merk zich voor het eerst richt op jongens en meisjes van 5 tot 12 jaar. Met die uitbreiding bouwt Nicky Vankets aan een breder modehuis dat klanten in verschillende levensfasen wil aanspreken.

Voor die lancering schakelt House of Vankets ook enkele bekende gezichten in. Zangeres Natalia en de internationale modellen Petra Gysen en Stephanie Degelin kiezen mee de jonge modellen voor de campagne van 2027. Uit ongeveer tweehonderd kandidaten selecteerde het modehuis dertig finalisten, die de kindercollectie op de catwalk presenteren.

Acht kinderen krijgen uiteindelijk een plaats in de campagne. De opbrengst van de lanceringsshow gaat naar vzw Kleine Prins, die kinderen met kanker of een andere levensbedreigende ziekte en hun gezinnen ondersteunt.