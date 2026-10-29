Adidas verpulvert records, maar Europa loopt uit de pas

Adidas rijgt de records aaneen. De Duitse sportgigant ziet zijn kwartaalwinst met 37% omhoogschieten en schroeft zijn jaarprognose fors op. Vooral kleding en eigen verkoopkanalen draaien op volle toeren. Opvallende dissonant: Europa, waar de omzet achteruitboert.

Kleding trekt de kar

De sportartikelenfabrikant boekte in het derde kwartaal een recordomzet van 7,3 miljard euro, een stijging van 9%. De bedrijfswinst schoot zelfs 37% hoger tot ruim 1 miljard euro. De winstmarge dikte aan tot 13,9%, terwijl de nettowinst met 48% steeg tot 711 miljoen euro.