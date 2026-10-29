About You lanceert outlet nu ook in België

Modemarktplaats About You lanceert zijn outlet met meer dan 100.000 afgeprijsde artikelen nu ook in België. Daarmee is het aanbod nu beschikbaar in 18 Europese landen.

Elke dag nieuwe deals

In de About You Outlet vinden Belgische shoppers tijdelijke aanbiedingen op bekende mode- en lifestyle merken in dames-, heren- en kindermode, schoenen, accessoires en sportkleding, met kortingen tot wel 65%. Er gaan elke dag nieuwe aanbiedingen live, die telkens zeven dagen beschikbaar blijven. Belgische klanten kunnen op de eigen app en website van de outlet eenvoudig inloggen met hun bestaande account of zich gratis registreren.

“België is al vele jaren een belangrijke markt voor About You. Met de lancering van de About You Outlet breiden we ons aanbod uit met een eigen off-price-model en creëren we extra waarde voor onze Belgische klanten,” zegt Tarek Müller, mede-oprichter en co-CEO van de About You Group.

De About You Outlet werd in 2022 voor het eerst gelanceerd in Duitsland, breidde sindsdien uit binnen Europa en is nu beschikbaar in 18 markten. Het off-price-model combineert mode uit vorige seizoenen met artikelen die speciaal voor de outlet worden ingekocht. About You, een dochteronderneming van Zalando, heeft meer dan 15 miljoen actieve klanten in Europa.