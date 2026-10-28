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Geschreven door Pauline Neerman
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BHV Marais vraagt gerechtelijke reorganisatie aan na turbulente periode

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Mode28 oktober, 2026
© Shutterstock.com

Het iconische warenhuis BHV Marais heeft vandaag zijn aanvraag voor gerechtelijke reorganisatie ingediend bij de rechtbank voor economische activiteiten in Lyon. De directie benadrukt dat deze stap nodig is om het herstelplan te beschermen en de werkgelegenheid voor 700 medewerkers te behouden. Het warenhuis blijft tijdens de procedure gewoon open.

Financiële impasse met verhuurder

De directie onder leiding van Karl-Stéphane Cottendin beschuldigt de Canadese verhuurder Brookfield ervan contractuele vergoedingen niet te hebben uitbetaald. Deze vergoedingen, ter waarde van tientallen miljoenen euro’s, waren overeengekomen in ruil voor de teruggave van de helft van het winkeloppervlak eerder dit jaar.

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