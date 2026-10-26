[In Beeld] Four Roses opent zesde winkel in Leuven: “Flagshipstores versterken ook andere kanalen”

Het Belgische modemerk Four Roses breidt zijn winkelnetwerk verder uit met een zesde eigen vestiging. Afgelopen vrijdag opende het merk een winkel op de Bondgenotenlaan in Leuven, net naast H&M. Met de nieuwe flagshipstore wil Four Roses de zichtbaarheid vergroten in de regio.

Uithangbord voor de regio

De nieuwe winkel ligt op een strategische locatie in een van de belangrijkste winkelstraten van Leuven. Mede-eigenares Lien De Vroe ontwierp het interieur volledig zelf, net zoals ze dat doet voor de kledingcollecties van Four Roses.

Het Belgische label onderscheidt zich met kleurrijke, eigenzinnige collecties die verschillende generaties aanspreken. De belangrijkste doelgroep bestaat uit vrouwen vanaf dertig jaar. Met prijzen vanaf ongeveer 100 euro per kledingstuk positioneert Four Roses zich in het premiumsegment.

De opening past binnen een distributiestrategie waarin eigen winkels, multimerkenboetieks en e-commerce elkaar versterken. Voor Four Roses fungeert een flagshipstore niet alleen als rechtstreeks verkoopkanaal, maar ook als uithangbord dat de naamsbekendheid en de verkoop via andere kanalen stimuleert.