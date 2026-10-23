Herbruikbare e-commerceverpakking slaagt voor consumententest

Consumenten blijken bereid om verzendverpakkingen terug te brengen, zeker wanneer ze hun waarborg eenvoudig kunnen recupereren. Dat leert een proefproject van Bpost, Torfs en Juttu. De uitdaging verschuift nu van consumentengedrag naar logistiek en rendabiliteit: wie organiseert een systeem dat ook op grote schaal werkt?

80% zakken keert terug

Herbruikbare verpakkingen kunnen een alternatief vormen voor de kartonnen dozen en plastic verzendzakken waarmee webwinkels dagelijks miljoenen bestellingen versturen. Maar daarvoor moeten consumenten de verpakkingen wel terugbezorgen. Precies die onzekerheid wilde een consortium rond bpost, schoenenretailer Torfs en modeketen Juttu wegnemen.