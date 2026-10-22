Winkeliers in Brussel en Parijs barricaderen hun zaken uit angst voor nieuwe rellen

In Brussel en Parijs zetten winkeliers zich schrap voor een nieuw weekend van onlusten. Velen beschermen hun etalages met houten panelen en metalen hekken, na de plunderingen en vernielingen van afgelopen weekend. De veiligheidsmaatregelen kosten hen echter nu al omzet.

Duizenden euro’s omzetverlies

In de Brusselse Nieuwstraat hebben onder meer Nike, JD Sports en Yves Rocher hun winkelpuien afgeschermd. Afgelopen zaterdag kregen verschillende winkels te maken met vandalisme en plunderingen. De politie arresteerde 19 verdachten, onder wie acht minderjarigen.