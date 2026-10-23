Broeklin Brussels strikt ook Marie Méro, Orange en Japanse ‘fast casual’

Broeklin Brussels maakt nog vier nieuwe huurders bekend. Met de nieuwe namen telt het winkelcentrum inmiddels twaalf aangekondigde merken. Het Belgische modemerk Marie Méro en telecomoperator Orange openen er een winkel, en ook de Japans geïnspireerde horecaconcepten Umamido en Rōru bevestigen hun komst.

Belgische mode en telecom

Met Marie Méro haalt Broeklin Brussels opnieuw een Belgisch modemerk binnen. Het familiebedrijf van de familie Van der Elst ontwerpt sinds 1971 damesmode en richt zich op een breed publiek, met collecties in de maten 36 tot 48. De broers Steven en Ruben Van der Elst leiden vandaag het bedrijf, dat ongeveer vijftig medewerkers telt en de volledige keten van ontwerp tot verkoop in eigen handen houdt.

Ook telecomoperator Orange Belgium bevestigt zijn komst naar Broeklin. De winkel zal smartphones, abonnementen en telecomadvies aanbieden. Daarmee breidt het project zijn commerciële aanbod verder uit buiten de traditionele mode- en horecasector.

Horeca krijgt dubbele versterking

Op horecavlak kiest Broeklin voor twee Belgische formules met Japanse inspiratie. Umamido, gespecialiseerd in ramen en bouillons, opent er een vestiging. Ook Rōru Ricebowls & Sushi Rolls, dat zich toelegt op rijstbowls en sushirollen, komt naar Machelen. Eerder kondigden ook Pureto, Jimmyz Burgers en Délitraiteur als foodserviceconcepten hun komst aan.

Het voormalige Uplace-project in Machelen krijgt volgens de plannen 55.000 vierkante meter winkelruimte en 11.500 vierkante meter horeca, met plaats voor meer dan 180 winkels en 40 restaurants. Ontwikkelaar Bart Verhaeghe mikt op een opening in de herfst van 2029. De bouwwerken zijn inmiddels gestart en Broeklin kondigt de komende tijd nog meer huurders aan.