Kering houdt stand, maar Gucci blijft zorgenkind

Luxegroep Kering ziet zijn omzet stabiliseren, ondanks de aanhoudende terugval bij Gucci. Andere merken, zoals Saint Laurent en Bottega Veneta, presteren beter. Topman Luca de Meo zet ondertussen stevig het mes in het winkelnetwerk om de winstgevendheid te herstellen.

Gucci blijft achter

Het Franse luxeconcern Kering boekte in het derde kwartaal een omzet van 3,35 miljard euro, nagenoeg evenveel als een jaar eerder. Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 1%. Daarmee houdt de groep achter onder meer Gucci, Saint Laurent en Balenciaga relatief goed stand in een moeilijke luxemarkt. Over de eerste negen maanden daalde de gerapporteerde omzet met 2% tot 10,6 miljard euro.