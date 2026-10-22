China en tweedehandsmarkt zetten Hermès onder druk

Het Franse luxehuis Hermès ziet de groei terugvallen tot het laagste niveau sinds de coronapandemie. Vooral de Chinese markt stelt teleur, terwijl analisten vraagtekens plaatsen bij het exclusieve karakter van de iconische Birkin- en Kelly-handtassen.

Chinese luxeklanten haken af

Hermès boekte in het derde kwartaal een omzet van 4,1 miljard euro, een stijging van 4,3% tegen constante wisselkoersen. Daarmee laat het luxehuis zijn zwakste kwartaalgroei sinds begin 2020 optekenen. Vooral China drukt op de resultaten. In Azië-Pacific, exclusief Japan, stagneerde de omzet, terwijl analisten een groei van 1,55% verwachtten. De regio vertegenwoordigt ongeveer 42% van de groepsomzet.