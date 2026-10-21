Adidas haalt recordomzet en -winst

Adidas heeft in het derde kwartaal zowel zijn hoogste omzet als zijn hoogste operationele winst ooit geboekt. De sportartikelenfabrikant verhoogt zijn winstprognose voor 2026 met 200 miljoen euro, mede dankzij een forse terugbetaling van Amerikaanse invoerrechten.

Hogere marges, minder kortingen

Adidas zag de omzet in het derde kwartaal met 9% stijgen tot een recordbedrag van 7,25 miljard euro. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de groei 7%. De operationele winst schoot met 37% omhoog tot 1,01 miljard euro, eveneens een kwartaalrecord. De brutomarge verbeterde met 2,5 procentpunt tot 54,3%.