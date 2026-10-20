Belgisch modemerk Zuri mag zo niet heten van Zara

De Spaanse modegigant Inditex heeft een merkenconflict met het Belgische mode- en cosmeticamerk Zuri gewonnen. Volgens het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) vertoont het logo van Zuri te veel gelijkenissen met dat van Zara en dreigt het Belgische merk mee te profiteren van de internationale bekendheid van de modeketen.

Meeliften op reputatie

Inditex, het moederbedrijf van Zara, diende in juli 2025 bezwaar in tegen de Europese merkregistratie van Zuri. De Spaanse groep voerde aan dat consumenten beide merken met elkaar zouden kunnen associëren, niet alleen vanwege hun namen, maar vooral door de opvallende gelijkenissen tussen de logo’s. Zuri maakt ethisch geproduceerde kleding in Kenia.