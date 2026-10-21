Oplopende verliescijfers bij handtassenmerk Delvaux

Luxe handtassenmaker Delvaux geraakt maar niet uit de rode cijfers. Van de afgelopen zeven boekjaren sloot het bedrijf er zes af met verlies. Toch blijft eigenaar Richemont in het merk geloven.

Nieuwe CEO

In het boekjaar 2025-26 dat eindigde op 31 maart, boekte Delvaux een nettoverlies van 43 miljoen euro, schrijft zakenkrant De Tijd op basis van het zopas neergelegde jaarrapport van Delvaux Créateur, de operationele vennootschap van de Belgische luxegroep. Van de afgelopen zeven boekjaren eindigden er zes in het rood, zegt de krant: in 2024-25 was er 33 miljoen verlies, het jaar voordien bijna 18 miljoen. Alleen in 2022-2023 was er een kleine winst. De overgedragen verliezen lopen op tot bijna 110 miljoen.