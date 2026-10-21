[In Beeld] Juttu opent veertiende winkel in Wijnegem

Juttu opende woensdag zijn veertiende winkel in Wijnegem Shopping Center. De Belgische mode- en lifestyleketen pakte uit met verschillende openingsacties en al om 9 uur stonden de eerste klanten aan te schuiven.

Knipoog naar postcode

De nieuwe conceptstore in Wijnegem Shopping Center biedt een assortiment mode, beauty, design en lifestyle. Juttu koos bewust voor 21 oktober als openingsdatum, een knipoog naar postcode 2110 van Wijnegem. CEO Bea De Beuckelaer en burgemeester Tom Tachelet knipten samen het lint door.

“Een nieuwe Juttu openen blijft bijzonder, en in Wijnegem wilden we er echt iets feestelijks van maken. Van 21/10 als knipoog naar postcode 2110 tot lokale samenwerkingen en verrassingen in en rond de winkel: we willen dat Wijnegem metéén voelt dat Juttu er is”, zegt De Beuckelaer.

Lokale samenwerkingen

Om klanten naar de nieuwe vestiging te lokken, pakte Juttu uit met verschillende openingsacties. De eerste vijftig bezoekers ontvingen een goodiebag, ineen tas ontworpen door cartoonist Laura Janssens, bekend als @nietnulaura. Zij werkte elf jaar geleden als jobstudent in de allereerste Juttu-winkel en verzorgt nu ook een muurschildering in Wijnegem.

Daarnaast werkt Juttu samen met Have A Roll, dat voor de gelegenheid een speciale cinnamon roll met matcha-bosbessenglazuur ontwikkelde. Tot en met 1 november verkoopt Have A Roll in Wijnegem ook een bijpassende iced blueberry coconut matcha latte.

De openingsacties lopen nog drie weken door. Elke week verstopt Juttu een zogenoemd Golden Ticket in het winkelcentrum. Wie het ticket vindt aan de hand van hints op sociale media, wint shoppingtegoed of een kortingsbon. Daarmee wil de retailer ook na de openingsdag bezoekers naar zijn nieuwste vestiging blijven trekken.