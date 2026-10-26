Frasers Group grijpt dan toch de controle over Hugo Boss

Frasers Group verovert de meerderheid in Hugo Boss en trekt de Duitse modespeler nu volledig binnen zijn groep. Met een bijkomende aankoop van aandelen klimt de Britse retailer boven de grens van 50%, ondanks een eerdere afgewezen overnamepoging.

Hugo Boss wordt dochterbedrijf

Op 23 oktober kocht Frasers nog voor 7,63 miljoen euro aan aandelen van Hugo Boss. Daardoor bezit de groep nu 50,08% van het totale aandelenkapitaal. Hugo Boss wordt zo een dochteronderneming van de Britse groep: vanaf nu neemt Frasers alle winsten, activa en verplichtingen van Hugo Boss op in de groepscijfers.