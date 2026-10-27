Shein schikt voor 100 miljoen dollar in Amerikaans klachtenonderzoek

Shein betaalt 100 miljoen dollar om een onderzoek van de Amerikaanse Federal Trade Commission af te ronden. Het onderzoek kwam er omwille van leveringsvertragingen en andere klachten van klanten, maar de ultra-fastfashiongroep zegt een constructieve uitkomst te hebben bereikt, zonder verdere details te geven.

Klachten over leveringen

De schikking komt overeen met 44% van de winst die Shein in het tweede kwartaal boekte. In de documenten voor de beursgang in Hongkong waarschuwde het bedrijf in juli al dat het Amerikaanse onderzoek tot aanzienlijke betalingen kon leiden.