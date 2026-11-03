Primark wil Britse initiatieven uitrollen naar Europa

In een lastige economische context staat de winstgevendheid van Primark onder druk. Toch verwacht de moderetailer in de aanloop naar de afsplitsing van moederbedrijf AB Foods door te groeien dankzij investeringen in productaanbod, marketing en digitalisering.

Voortbouwen op wat goed heeft gewerkt

In het gebroken boekjaar dat eindigde op 12 september, noteert Primark een omzetstijging met 2% naar 9,8 miljard pond (11,75 miljard euro). Winkelopeningen – zowel eigen filialen als franchisewinkels – droegen 5% bij tot die groei. Maar een “uitdagend bedrijfsklimaat en macro-economische tegenwind” veroorzaakte wel een daling van de bedrijfswinst met 12% naar 1 miljard pond (1,2 miljard euro). Investeringen in prijsbeleid, marketing en digitale initiatieven hielden de bedrijfswinstmarge op 10,2%.