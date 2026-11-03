Zalando zet AI in om ook bij concurrenten te winkelen

Zalando groeit opnieuw winstgevend, maar vooral de zakelijke dienstverlening trekt de kar. Met een omzetgroei van 28% ontpopt B2B zich tot een belangrijke winstmotor. Tegelijk zet de modegigant een opvallende stap: dankzij artificiële intelligentie kunnen klanten straks ook producten van andere webwinkels kopen zonder Zalando te verlaten.

B2B groeit dubbel zo snel

Zalando zag zijn handelsvolume (GMV) in het derde kwartaal met 7,5% stijgen tot 4,5 miljard euro. De groepsomzet groeide met 5,1% naar 3,2 miljard euro, terwijl de aangepaste bedrijfswinst (ebit) met 10,6% toenam tot 107 miljoen euro.