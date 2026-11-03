Warenhuizen BHV in Parijs onder gerechtelijk toezicht geplaatst

De Parijse warenhuizen van BHV hebben bescherming tegen schuldeisers gekregen. De Franse rechtbank opende maandag een gerechtelijke reorganisatieprocedure, na maanden van financiële problemen, conflicten met leveranciers en controverse rond de samenwerking met Shein. Het warenhuis blijft voorlopig open.

Ruzie en controverse

De rechtbank voor economische activiteiten in Parijs plaatste BHV op 2 november onder gerechtelijk toezicht. De beslissing betreft zowel het historische Bazar de l’Hôtel de Ville in de Parijse wijk Marais als de vestiging in winkelcentrum Parly 2. Samen tellen de warenhuizen ongeveer 700 werknemers.