Shein pompt half miljard extra in Polen om Europese importheffingen te omzeilen

Shein investeert nog eens 500 miljoen euro in zijn Poolse logistieke infrastructuur. De Chinese modegigant wil zo niet alleen sneller leveren, maar ook minder rechtstreeks uit China verzenden. Op die manier ontsnapt de ultra-fastfashionspeler ook aan de strengere Europese douaneregels.

Van Chinese pakjes naar Europese magazijnen

Shein trekt dit jaar 500 miljoen euro uit voor de uitbreiding van zijn logistieke activiteiten rond het Poolse Wrocław. Sinds 2022 lopen de totale investeringen in Polen zo op tot één miljard euro. De regio groeit uit tot het belangrijkste logistieke knooppunt van Shein voor de Europese markt.

De magazijncapaciteit neemt met 25% toe tot bijna één miljoen vierkante meter, ongeveer 140 voetbalvelden. Meer dan 6.500 autonome robots ondersteunen de voorraadverwerking, sortering en orderpicking. Tegen eind 2026 verwacht Shein er meer dan 10.000 mensen tewerk te stellen.

De investering moet de levertermijnen aanzienlijk verkorten. In verschillende Europese markten kunnen klanten hun bestellingen al binnen 48 uur ontvangen. Daarnaast wil Shein zijn logistieke infrastructuur openstellen voor meer Europese merken en verkopers op zijn marktplaats.

Europa sluit de voordeur, Shein neemt de achteringang

“Met deze investering bouwen we aan efficiëntere, flexibelere en veerkrachtigere Europese activiteiten”, zegt Leonard Lin, hoofd publieke zaken bij Shein. Die veerkracht is vooral tegenover de nieuwe Europese heffingen: sinds 1 juli is er de taks van drie euro invoerrechten op kleine zendingen van buiten de EU, en sinds 1 november komt daar nog twee euro aan verwerkingskosten bij.

Door goederen in grotere volumes naar Europese distributiecentra te brengen en van daaruit lokaal te verzenden, kan Shein die heffingen op individuele pakketjes uit China vermijden. Al betekent dat niet dat de producten volledig aan invoerrechten ontsnappen: bij de invoer van grotere partijen blijven de toepasselijke douaneregels gelden.

Chinese concurrentie verankert zich in Europa

Ook Europese merken krijgen een grotere rol. Sinds de opening van de nieuwe logistieke faciliteiten in april 2025 maakten al meer dan 500 Poolse merken gebruik van de opslag- en distributiemogelijkheden van Shein. Het platform wil dat model uitbreiden naar onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Voor Europese retailers dreigt zo een paradox: maatregelen die de toevloed van goedkope Chinese pakketjes moeten afremmen, kunnen de Chinese concurrenten juist aansporen om zich steviger op Europese bodem te verankeren. Shein verandert daarmee van een verre online uitdager in een steeds lokaler georganiseerde concurrent.

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