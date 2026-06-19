[Filet Pur] Het zere been

Op één been kan zelfs een fiere marktleider niet staan, en al zeker niet als er tegen de schenen geschopt wordt. De supermarkt van de toekomst staat niet in Halle, maar misschien wel in China. Wie heeft er een Filet Pur van doen als de mosselen gratis zijn?

Tot vervelens toe

Het was een verhelderend gesprekje dat ik recent had met een nochtans trouwe en supertevreden werknemer van Colruyt Group, die me off the record toevertrouwde: nu de kinderen het huis uit zijn, winkel ik toch vaker bij de Delhaize om de hoek. Ik verzin helemaal niks. Kan het verbazen? Die Laagste Prijzen-winkels zijn nu eenmaal niet ontworpen op maat van empty-nesters en singles, zoals ik al wel vaker heb aangehaald. Tot vervelens toe zelfs, hoor ik sommige mensen in Halle nu hardop denken.