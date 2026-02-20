Carrefour wil 750 nieuwe winkels in Spanje tegen 2030

Spanje is voor Carrefour momenteel de kip met de gouden eieren. De Franse retailgigant wil er tegen 2030 nog 750 nieuwe winkels openen, met de – bescheiden – ambitie de tweede grootste speler te blijven.

Overnames mogelijk

In het nieuwe strategische plan van Carrefour, dat CEO Alexandre Bompard deze week heeft bekend gemaakt, speelt Spanje een prominente rol. Het land is naast Frankrijk en Brazilië één van de nog maar drie kenmarkten van de retailer.

Concreet laat zich dat vertalen in de doelstelling tegen 2030 750 nieuwe winkels te openen in Spanje. Bompard streeft er een consolidatie van zijn tweede positie in de markt na, en zette op de persconferentie de deur ook open voor eventuele overnames. De keten heeft er een marktaandeel rond de 9%, op grote afstand van Mercadona die bijna de 30% aantikt.

Veel of weinig durf?

In andere kernlanden Brazilië en Frankrijk beoogt Carrefour een marktaandeel van respectievelijk 20% en 25%. Voor resterende landen zoals België, Polen en Argentinië hanteert de groep een flexibele aanpak, waarbij alle opties openblijven – van groei tot (gedeeltelijke) verkoop.

“Dit plan getuigt van durf en een vastberaden focus op groei en waardecreatie”, aldus CEO Bompard. “We zetten vol in op onze sterke punten: een solide omnichannelmodel, leiderschap in duurzaamheid en innovatie via AI.” Al trekken retailkenners net de durf van het plan in twijfel: RetailDetail-eigenste Stefan van Rompaey placht het eerder oude wijn in niet eens zo’n nieuwe zakken te noemen.