JBC-moeder Claes Retail Group kijkt vooruit na zwaar jaar

Claes Retail Group, de modegroep achter JBC, CKS en Mayerline, heeft een zwaar boekjaar achter de rug. De groep boekte een nettoverlies van 9,6 miljoen euro, maar blijft niet bij de pakken zitten: met Filou & Friends haalt CRG een vierde merk in huis, terwijl ook de winkels en logistiek extra middelen krijgen.

Promoties en warm weer

Claes Retail Group sloot het boekjaar 2025-2026 af met een omzet van 228 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) bedroeg slechts 2,7 miljoen euro, terwijl onder de streep een nettoverlies van 9,6 miljoen euro resteerde. Volgens CRG drukten een terughoudende consument, aanhoudende promoties, hogere kosten en uitzonderlijk warm weer de resultaten. Ook de investeringen van de groep wogen op de winstgevendheid.

Duidelijk is wel dat het om een uitzonderlijke tegenvaller gaat: in 2024 boekte het Belgische familiebedrijf nog een stabiele omzet van 237 miljoen euro en een brutobedrijfsresultaat van 11,4 miljoen euro, het beste van de voorbije acht jaar. “Dit was een heel moeilijk jaar, maar dit is de realiteit, we draaien daar niet omheen”, beaamt CEO Bart Claes. “De markt verandert razendsnel en vraagt van ons dat we constant blijven bijsturen en duidelijke keuzes maken.”

Vierde merk

Toch wil de familiale modegroep niet op de rem gaan staan. Integendeel, begin dit jaar nam CRG een belang van 50% in kindermodemerk Filou & Friends. Sinds augustus verkoopt JBC de collectie in veertig winkels en via zijn webshop. Dit najaar opent bovendien de vijftiende eigen Filou & Friends-winkel, in Shopping Wijnegem.

CRG ziet de participatie als een manier om zijn positie in de Belgische kindermodemarkt te versterken. “We zijn al jaren sterk in kindermode. Met Filou & Friends voegen we daar een complementair Belgisch merk aan toe met een sterke eigen identiteit. Zo versterken we ons marktleiderschap”, aldus Claes.

De groep investeert daarnaast verder in zijn winkelnetwerk. Zo openden CKS in Oostende en JBC in Rijkevorsel nieuwe vestigingen, terwijl winkels in onder meer Edegem, Kalmthout en Nieuwpoort een vernieuwd winkelconcept kregen. Mayerline verhuisde in Brugge naar een nieuw pand.

“Eenvoudiger en efficiënter”

CRG grijpt tegelijk in de kostenstructuur in. Vanaf begin volgend jaar brengt de groep zijn magazijnactiviteiten onder bij een externe dienstverlener. De modegroep wil zo zijn bevoorrading efficiënter organiseren en sneller reageren op veranderingen in de vraag.

“We maken vandaag keuzes die ons ook morgen sterker moeten maken”, zegt Claes. “Dat betekent investeren waar we groeipotentieel zien, en tegelijk onze organisatie eenvoudiger en efficiënter maken.”

Voorzichtig herstel in 2026

Ook circulaire verkoop krijgt een grotere rol. Via de verschillende tweedehandsinitiatieven van CRG kregen inmiddels meer dan 370.000 kledingstukken een nieuwe eigenaar. Bij Filou & Friends staat de teller op meer dan 70.000 stuks.

Claes Retail Group verwacht dat de economische onzekerheid en de druk op de koopkracht voorlopig aanhouden. Toch ziet het modebedrijf dit jaar al verbetering. De groep wil daarom blijven investeren in winkels, merkpositionering en samenwerkingen. “Onze ambitie blijft dezelfde: een gezonde Belgische modegroep uitbouwen die ook op lange termijn relevant blijft voor haar klanten”, besluit Bart Claes.