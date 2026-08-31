Waarom luxeplatform Mytheresa sterker inzet op personal shoppers

E-commercebedrijf Mytheresa wil meer inzetten op menselijke interactie en werft daarom meer personal shoppers aan. Technologie kan nooit de plaats innemen van emoties en relaties, zegt CEO Francis Belin.

Nieuwe teams

Het Duitse luxeplatform Mytheresa, waar zo’n 1600 mensen werken, gaat meer personal shoppers voor zijn klanten aannemen. “In ons nieuwe boekjaar, dat in juli is begonnen, zetten we nieuwe teams op in Hongkong, Singapore en het Midden-Oosten. En we zijn ook bezig met het verder uitbouwen van onze teams in Europa, in de VS en in Shanghai,” zegt topman Francis Belin in een interview met de Nederlandse zakenkrant FD. Wereldwijd heeft Mytheresa al een honderdtal personal shoppers, die instaan voor het contact met de klanten.