[Dossier AI & Retail] “De echte waarde van AI zit niet in de technologie, maar in tijdwinst”

(Publireportage) Administratieve taken verlichten, rapportages maken of de vraag voorspellen: op veel manieren kan AI retailers helpen om de focus op de klant scherper te stellen. Ook al zijn veel bedrijven nog zoekende, op de rem gaan staan is nu niet het beste idee.

“AI werkt niet gratis”

Toepassingen met AI evolueren razendsnel, ook voor de retailsector. De echte waarde van AI zit in de tijdwinst, niet in de technologie, zegt Laurens Van Hemeldonck, Sales Manager bij Trusted Microsoft ERP Partner TCOG, in gesprek met RetailDetail.

Hoe interessant is de belofte van AI vandaag voor retailers?

“AI is inderdaad hot, iedereen wil het, maar nog lang niet iedereen weet hoe of wat. Wat kan je ermee? De grote taalmodellen zoals ChatGPT worden nog vaak gebruikt als veredelde zoekmachines. Maar vanuit retailperspectief is het interessanter om te kijken naar agents, die ‘zelfstandig’ taken gaan kunnen uitvoeren die je werk gaan verlichten.”

“In de retail kijk je dan naar het verlichten van administratieve taken. Of je daar medewerkers mee kan uitsparen? Niet meteen, maar mensen gaan zich met andere zaken kunnen bezighouden, meer klantgericht kunnen werken, zowel op de vloer als in de back office. Mensen hoeven niet meteen bang te zijn dat ze door AI zullen worden vervangen. AI kan nog altijd niets 100% zelfstandig uitvoeren zonder validatie of correcties door mensen.”

Wat zijn de meest voorkomende vragen bij retailers?

“Wat sparen we ermee uit? Maar de vraag is of je er veel mee uitspaart. AI heeft immers ook flink wat resources nodig. De instapversies van ChatGPT of Claude zijn gratis tot goedkoop, maar zodra je er meer van vraagt, zal je ook meer moeten betalen. In ERP systemen en oplossingen voor retail zal dat hetzelfde zijn. De agent die daar taken gaat uitvoeren, zal ook geld kosten. Die kost moet je afwegen: is het dan nog voordeliger dan een mens? AI werkt zeker niet gratis.”

Naar de toekomst kijken

Dringt AI al binnen in de tools die TCOG aanbiedt aan retailers?

“Zeker! Het grote voordeel met Business Central is dat het een volledige unified oplossing is van Microsoft. Copilot is er volledig in geïntegreerd. Dat loopt ook door naar de retailsuite LS Central. Zo krijgt AI toegang tot alle nodige data, om beter en sneller te werken. Denk aan productbeschrijvingen, de kassatransacties, bestelbonnen die worden klaargezet, stockvoorspellingen. Het zit ook geïntegreerd in Outlook. Daardoor wordt het dus heel ruim inzetbaar. Als je een losstaand AI-systeem nog eens gaat moeten koppelen met andere losstaande systemen, dan wordt het erg complex. Eén databron, dat is een enorm voordeel.”

Waar wordt dat concreet interessant voor een retailer?

“Je kan bijvoorbeeld AI gebruiken om rapportages op te bouwen. Geef me de twintig best verkopende producten en de marges ernaast? Welke producten dreigen uit stock te gaan? Welke promoties werken het beste, welke winkels presteren onder verwachting? Wie zijn mijn beste klanten? Hoe kan ik ze belonen? Dat hoef je zelf niet meer te gaan analyseren, dat doet het systeem voor jou. En je krijgt je antwoorden meteen. De echte waarde zit in tijdswinst, niet in technologie.”

“Interessant is ook dat je met AI naar de toekomst kan kijken. Voor inkoop bijvoorbeeld baseren retailers zich op vorig jaar, maar misschien is de situatie nu anders. Wat een verantwoordelijke vandaag nog met buikgevoel doet, zal door AI worden overgenomen, preciezer en sneller.”

“Bij LS Retail zullen er in de toekomst specifieke agents komen rond artikelcreatie, promotiebeheer, voorraadbeheer … Straks worden er automatisch offertes klaargezet die je nog enkel moet valideren, bijvoorbeeld. Zulke toepassingen gaan de grootste impact hebben op een organisatie, qua efficiëntie. We staan nog maar aan het begin. En als je ziet wat er al staat, dan is dat al best indrukwekkend. Belangrijk is je data: als dat niet op punt staat, als het systeem de data niet kan vinden, dan loopt het mis. Bedrijven moeten heel secuur zijn op hun data.”

Bedrijven zijn wel bezorgd over het feit dat AI toegang krijgt tot die data.

“De bezorgdheid is terecht. Ik zou niet zomaar alles in AI gooien, ook privé niet. Data wordt sowieso binnen Europa verwerkt bij Copilot, maar niet altijd bij Claude of Grok. Microsoft werkt netjes volgens de Europese regels en heeft ook een meerderheidsaandeel in ChatGPT, waar Copilot op gebaseerd is. Voor bedrijven wordt het daarom belangrijk om AI niet als een losstaand speeltje te bekijken, maar binnen een gecontroleerde IT-omgeving te gebruiken, met duidelijke afspraken rond toegang, beveiliging en governance.”

Verandering, een uitdaging

AI-agents zullen ook winkel- en zoekgedrag veranderen. Hoe kunnen retailers zich daarop voorbereiden?

“Je webshop moet niet alleen door de zoekmachines maar ook door de AI-modellen gevonden worden. Dat is niet zo’n groot probleem, al zal het wel aan de kleinere merken en retailers zijn om tegen de groten op te boksen op die platformen. Maar dat was met Google Ads ook al zo. Zorg dat je er op tijd mee begint en dat je het slim gebruikt. Met de opkomst van e-commerce was het ook zo: wie geen deftige webshop had, verloor omzet. Met AI zal dat hetzelfde zijn.”

Hoe matuur is de retailsector vandaag?

“Ik denk dat enerzijds veel bedrijven nog aan het dromen zijn over wat er mogelijk zou kunnen zijn, en anderzijds heb je er die eerder terughoudend zijn. De meerderheid zit daar zowat tussenin: ze zijn nog zoekende. Maar het evolueert nu allemaal erg snel. We spreken niet meer over jaren, maar over maanden. Wij zijn er in elk geval klaar voor: de oplossingen die we bieden, geven de mogelijkheid om er rustig mee te beginnen. Die architectuur moet groeien, het systeem leert. Hoe langer je het gebruikt, hoe slimmer het wordt. Je kan niet alles in één keer verwachten.”

Wat zijn vandaag de grootste uitdagingen?

“Naar onze klanten: ze meekrijgen in het verhaal. Hen duidelijker maken wat de mogelijkheden zijn en ze daar echt op voorbereiden. Verandering is altijd een uitdaging. Dat vergt change management. We moeten ervoor zorgen dat iedereen kan blijven volgen.”

Welk advies zou je retailers vandaag geven?

“Ga nu zeker niet op de rem staan. Onderzoek nu: wat is er voor mij mogelijk, wat kan het me opbrengen en wat heb ik nodig om het eruit te halen? Zorg dat je er klaar voor bent, dat je een moderne oplossing hebt. Wie de SaaS-versie van Business Central en LS Central gebruikt, mag gerust zijn: dan heb je toegang tot Copilot met alle toepassingen die daarin voorzien zijn, en dan evolueer je tegen raketsnelheid mee met alle nieuwe toepassingen die worden toegevoegd. Maar één principe verandert niet: de menselijke factor blijft cruciaal. AI is een hulpmiddel. De echte winst ontstaat wanneer je mensen dankzij die technologie meer tijd geeft om beter werk te doen — en in retail betekent dat uiteindelijk: meer aandacht voor de klant.”

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