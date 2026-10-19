[Dossier AI & Retail] Drie broers bouwen AI om je webshop elke dag beter te maken

(Publireportage) Wat als AI je webshop scant, helpt verbeteringen door te voeren en meet welke aanpassingen écht werken? Haal meer omzet uit de bezoekers die je vandaag al hebt.

Van AI-analyse naar meetbaar resultaat

Retailers investeren volop in bezoekers, maar laten vaak conversiekansen liggen. Met AI kunnen ze die kansen automatisch ontdekken, verbeteringen doorvoeren en testen wat écht werkt. Zo halen ze meer omzet uit hun bestaande verkeer.

AI ontdekt conversiekansen en werkt concrete verbeteringen uit. Met Taglayer test je die rechtstreeks op je webshop.

Scan

AI analyseert je webshop en ontdekt waar je conversies laat liggen.

Verbeter

AI zet inzichten om in websiteaanpassingen die je kunt goedkeuren en live zetten.

Test & leer

A/B-tests tonen welke aanpassingen werken, zodat je gericht kunt blijven optimaliseren.

Ontdek de kansen op jouw webshop.

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