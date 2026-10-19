[Dossier AI & Retail] Screenix brengt generative AI naar de winkelvloer: van statische schermen naar slimme communicatie

(Publireportage) Vrijwel elke retailer beschikt vandaag over digitale schermen. Toch tonen die vaak dezelfde vooraf ingeplande content. Terwijl webshops zich in realtime aanpassen aan het gedrag, de interesses en de context van de klant, blijft de communicatie in de fysieke winkel meestal statisch. Daardoor is dezelfde mate van personalisatie als online vandaag nog nauwelijks mogelijk.

Van content tonen naar content creëren

Screenix brengt daar verandering in. Met behulp van generative AI ontwikkelt het bedrijf AI-powered customer experiences waarmee retailers hun bestaande digitale schermen en interactieve toepassingen slimmer inzetten. Zo krijgen schermen een actieve rol in de winkelbeleving en spelen ze automatisch in op de context van het moment.

Generative AI maakt het mogelijk om niet alleen content weer te geven, maar ook automatisch relevante content te creëren op basis van de omgeving. Dankzij de enorme versnelling in contentcreatie en de koppeling met bestaande retailsystemen wordt content automatisch afgestemd op onder meer voorraad, tijdstip, weer, locatie of doelgroep. Zo halen retailers meer uit hun bestaande scherminfrastructuur, zonder extra hardware-investeringen.

Van digital signage naar winkelbeleving

De toepassingen gaan veel verder dan klassieke digital signage. Schermen tonen automatisch relevante producten op basis van de beschikbare voorraad of het moment van de dag. Etalages passen zich dynamisch aan en AI-gestuurde avatars verwelkomen bezoekers, beantwoorden vragen en verkorten wachttijden. Digitale schermen evolueren zo van passieve displays naar actieve touchpoints voor de winkelbeleving.

De winkel van morgen

Volgens Screenix is dit de volgende stap in retail. Niet langer communiceren vanuit vooraf geplande campagnes, maar inspelen op de context van het moment. Nu consumenten steeds meer beleving verwachten van een winkelbezoek, wordt de fysieke winkel opnieuw een plek waar technologie, personalisatie en beleving samenkomen.

Zo versnellen retailers hun contentcreatie, verhogen ze het rendement van hun bestaande scherminfrastructuur en maken ze de winkelervaring even relevant en persoonlijk als die van hun webshop.