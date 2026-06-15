Eén kandidaat-overnemer haakt af voor drogisterijketen Boots

De Australische apothekersgroep Sigma Healthcare wil drogisterijketen Boots dan toch niet overnemen. Daardoor blijft er grote onzekerheid over de toekomst van de Britse retailer.

Beursgang of verkoop?

Vorige week raakte bekend dat investeringsfonds Sycamore Partners, de eigenaar van Boots, die aanvankelijk van plan was om de drogisterijketen naar de beurs te brengen, gesprekken voerde met twee kandidaat-kopers voor de retailer die meer dan 1800 winkels heeft in het VK. Nu blijkt dat één van die twee de gesprekken al heeft afgebroken.