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Geschreven door Pauline Neerman
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Henkel bubbelt omhoog, maar winst blijft niet plakken

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Schoonheid/verzorging29 oktober, 2026
Shutterstock.com

Henkel, de Duitse producent van Persil, Schwarzkopf en Pritt, groeit veel sneller verwacht en verhoogt zijn jaarprognose. Al dreigen de fors stijgende grondstofprijzen aan de winstmarges te vreten.

Persil en Schwarzkopf op dreef

In het derde kwartaal tekende Henkel een omzetstijging van 11% tot 5,71 miljard euro op. Opvallend: Henkel groeit niet uitsluitend dankzij hogere prijzen. Die leverden weliswaar 5,4 procentpunt extra omzetgroei op, maar ook de verkochte volumes stegen met 1,1%. Consumenten en industriële klanten blijven dus kopen, ondanks de prijsverhogingen.

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