Hoe parfumreus Puig naar 8 miljard euro wil tegen 2032

Het Spaanse beautyconcern Puig, bekend van parfummerken als Rabanne, Carolina Herrera en Jean Paul Gaultier, wil tegen 2032 zijn omzet verhogen tot meer dan 8 miljard euro. Met een nieuw strategisch plan mikt de groep op internationale expansie, hogere winstmarges en een plaats bij de vier grootste premiumbeautybedrijven ter wereld.

Groeien met hogere marges

Met het strategische plan ‘Vision 2032’ legt Puig de lat heel wat hoger. Het Spaanse familiebedrijf, dat vorig jaar een omzet van 5,04 miljard euro boekte, wil tegen 2032 de grens van 8 miljard euro doorbreken. Tegelijk moet de aangepaste EBITDA-marge omhoog van 20,7% vorig jaar tot meer dan 22,5% in 2032. De groep rekent daarvoor op schaalvoordelen, een betere integratie van zijn activiteiten en verdere kostenbesparingen.