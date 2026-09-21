België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Eerste barst in beloofde continuïteit na overname bij Flying Tiger

icon
Wonen21 september, 2026

Nog geen halfjaar nadat Modella Capital bij de overname van Flying Tiger Copenhagen beloofde het bestaande management te steunen, vertrekt financieel directeur Christian Kofoed Hertz Jakobsen. Hij legt na zeven jaar ook zijn bestuursmandaat neer.

Expliciete steun

Flying Tiger Copenhagen krijgt opnieuw een wijziging aan de top. CFO Christian Kofoed Hertz Jakobsen verlaat de Deense retailer na zeven jaar en stapt ook uit de raad van bestuur. Zijn vertrek volgt kort op de overname door het Britse investeringsfonds Modella Capital.

Meer over... Wonen
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail