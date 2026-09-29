Habitat keert terug bij INNO

Habitat maakt een fysieke comeback in België: vanaf 7 oktober heeft het designmerk een permanente shop-in-shop in de INNO-winkel in de Brusselse Nieuwstraat. Een webshop opende de decoratiespecialist al eerder.

Permanent en exclusief

Vanaf 7 oktober toont luxewarenhuis INNO de herfst-wintercollectie 2026 van Habitat in de permanente shop-in-shop in de Brusselse Nieuwstraat. Het is een nieuwe stap in de terugkeer van het designmerk, dat na het faillissement in 2023 een doorstart beleefde met de nieuwe eigenaar Vente-unique.com. Intussen is Habitat alweer in zowat heel Europa actief met een digitaal verkoopmodel.

“De fysieke terugkeer van Habitat naar België creëert een brug tussen een iconisch designmerk met meer dan 60 jaar geschiedenis en de rol van INNO als bestemming voor inspiratie en ontdekking. We zijn trots dat we het merk opnieuw in België mogen verwelkomen en het een permanente plek kunnen geven. De collectie verrijkt onze decoafdeling en biedt onze klanten opnieuw toegang tot de herkenbare kleuren, materialen en dessins van Habitat,” zegt Elly Zwinnen, Merchandise Director bij INNO

De Habitat-collectie is permanent en exclusief verkrijgbaar bij INNO Nieuwstraat in Brussel.