IKEA brengt compacter winkelformaat naar Nederland, (nog) niet naar België

IKEA plant vanaf volgend jaar een vijftal kleinere winkels te openen in Nederland. Ook elders in Europa rolt de woonwinkelketen dat compacte concept uit. In België echter is de tijd nog niet rijp.

Aanvulling op de grotere vestigingen

Een vijftal compacte IKEA-vestigingen staan op de planning vanaf halverwege volgend jaar in Nederland, bevestigt de retailer aan persagentschap ANP. Het gaat om locaties van 2000 à 2500 m², het formaat van een grote supermarkt dus. De winkels zullen onder meer huisraad en verlichting verkopen, maar bieden geen ruimte voor een showroom of een zelfbedieningsmagazijn. Ze zijn een aanvulling op de grotere vestigingen, waarvan de keten er in Nederland dertien heeft.

Eerder dit jaar had IKEA al aangekondigd dat er een twintigtal zulke compactere winkels zouden openen in verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, Portugal, Polen en het Verenigd Koninkrijk. De retailer wil dichter bij klanten in kleinere steden en voorsteden staan. Maar in België, goed voor acht grote vestigingen, komen er voorlopig geen kleinere winkels: op dit moment ziet de meubelketen in het land nog andere manieren om uit te breiden, zoals externe lockers, zegt een woordvoerder aan persagentschap Belga.