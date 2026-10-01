Opnieuw recordomzet voor Søstrene Grene

Met een omzetgroei van meer dan 16% in het afgelopen boekjaar heeft Søstrene Grene opnieuw een record gebroken. De Deense woonretailer opende 72 winkels en betrad drie nieuwe markten in Europa.

“Veeleisend jaar”

Søstrene Grene heeft het gebroken boekjaar 2025/26 afgesloten met een omzet van 3,3 miljard Deense kronen (444 miljoen euro), een stijging van 16,32% vergeleken met het vorige boekjaar. Dat is wel wat minder dan de 30% groei een jaar eerder. Tegelijkertijd daalde het resultaat vóór belastingen van bijna 210 miljoen Deense kronen naar 31 miljoen, een gevolg van stijgende kosten en hoge investeringen.