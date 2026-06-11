Ahold Delhaize accusé de surfacturation de médicaments : accord à 40 millions

La filiale américaine d’Ahold Delhaize a conclu un accord à l’amiable de 40 millions de dollars (36,8 millions d’euros) avec le ministère américain de la Justice. Ce dernier enquêtait pour déterminer si les pharmacies d’Ahold Delhaize facturaient des prix trop élevés à des programmes publics tels que Medicare et Medicaid.

Des prix trop élevés facturés ?

Cet accord met fin à une enquête sur des violations présumées de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act) : selon le ministère de la Justice, les pharmacies des supermarchés d’Ahold Delhaize, notamment Giant, Hannaford et Food Lion, ont fourni des informations erronées sur les remises aux gouvernements fédéral et des États.