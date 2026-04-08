Comment Aldi compte séduire les Belges avec ses produits de beauté « maison »

Aldi souhaite s’imposer comme une référence en matière de beauté. Du moins, le discounter espère convaincre les Belges de se tourner vers sa marque de distributeur Lacura. En effet, 64 % des femmes belges seraient déjà prêtes à délaisser les grandes marques.

Les marques dominent encore

Le consommateur belge dépense en moyenne 444 euros par an en produits de beauté, et plus de la moitié recherche des alternatives moins chères. Pourtant, un obstacle tenace persiste : 60 % des femmes achètent encore principalement des marques A dans la plupart des catégories, bien que 64 % soient prêtes à se tourner vers les marques privées.