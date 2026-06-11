Multipharma dépasse les 700 millions d’euros de chiffre d’affaires, grâce aux pharmacies Goed

En 2025, Multipharma a réalisé pour la première fois un chiffre d’affaires supérieur à 700 millions d’euros. Le groupe pharmaceutique belge doit principalement cette progression à l’intégration de 88 pharmacies de Goed, qui a permis au réseau de passer de 243 à 321 pharmacies.

Une présence renforcée en Flandre

Selon le PDG Geert Reyniers, 2025 a marqué un tournant pour le groupe pharmaceutique coopératif. Avec le rachat de Goed, Multipharma a surtout renforcé sa présence en Flandre. « Nous sommes convaincus que les coopératives peuvent vraiment faire la différence. Surtout dans le secteur des soins de santé. Chaque euro gagné, nous le réinvestissons dans l’innovation, l’accessibilité et des soins pharmaceutiques de haute qualité », a déclaré le PDG.