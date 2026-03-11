Henkel enregistre une marge plus élevée malgré une baisse du chiffre d’affaires

Henkel, propriétaire de marques telles que Persil et Schwarzkopf, a réussi à améliorer sa rentabilité en 2025, malgré un contexte économique difficile. Le chiffre d’affaires a baissé, principalement en raison des effets des taux de change.

Tensions géopolitiques

Le chiffre d’affaires déclaré de Henkel a baissé de 5,1 % l’année dernière, pour s’établir à environ 20,5 milliards d’euros, principalement en raison des effets négatifs des taux de change et des désinvestissements dans le portefeuille. Corrigé des effets des taux de change et des acquisitions, le chiffre d’affaires a augmenté de 0,9 %. Au cours d’une année marquée par une faible demande, la multinationale s’est concentrée sur l’efficacité, ce qui a porté ses fruits : la marge EBIT s’est améliorée de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 14,8 %, ce qui montre que Henkel a réussi à augmenter sa rentabilité malgré la pression sur le chiffre d’affaires.