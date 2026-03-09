[Interview] « Les consommateurs n’achètent pas uniquement lors des promotions » (Karolina Markiewicz-Kuskowska, Henkel Benelux)

« Les consommateurs sont tout à fait disposés à dépenser un peu plus lorsqu’ils perçoivent la valeur ajoutée des innovations », explique Karolina Markiewicz-Kuskowska, de Henkel Consumer Brands Benelux. « Ce ne sont pas les marques de distributeur qui déterminent la vitesse de la course. »

« Rendre les consommateurs plus heureux »

Depuis un tout nouveau bureau à Utrecht, la Polonaise Markiewicz-Kuskowska dirige depuis près d’un an les activités de Henkel Consumer Brands au Benelux. « Ce nouveau bureau a été une étape importante pour nous après notre départ de Nieuwegein. Utrecht est une ville agréable et bien desservie par les transports publics. Nous sommes installés dans un bâtiment durable », explique la directrice générale, qui brave plusieurs fois par mois le ring d’Anvers pour se rendre à Bruxelles. Au cours de ses plus de douze années de carrière chez Henkel, elle a notamment occupé le poste de directrice générale pour la République tchèque et la Slovaquie, ainsi que pour la Grèce et Chypre.