Kruidvat lance sa propre gamme de produits de beauté coréens

Kruidvat est le premier détaillant en Belgique et aux Pays-Bas à lancer sa propre gamme de soins de la peau coréenne. Les produits sont fabriqués en Corée et s’inscrivent dans la tendance très populaire de la K-beauty.

Un succès grâce à TikTok

Les soins de la peau coréens constituent une tendance durable, venue tout droit de TikTok. Des concepts tels que la « glass skin », le « slugging » et la « restauration de la barrière cutanée » ont fait leur apparition dans les armoires de salle de bain européennes ces dernières années, remarque Kruidvat. Le discounter surfe désormais sur cette vague avec Kruidvat Korean Skincare, une nouvelle gamme maison composée de produits fabriqués en Corée.

La nouvelle gamme s’articule autour de ce que Kruidvat appelle la « slow glow routine ». Avec ce lancement, Kruidvat souhaite répondre à une évolution plus large du marché de la beauté : les consommateurs recherchent moins souvent un produit miracle et optent plus souvent pour une routine simple qu’ils peuvent suivre sur le long terme, explique Nena Schuurmans, experte en beauté et en soins de la peau.

Routine quotidienne

« La K-beauty repose sur la philosophie suivante : prendre soin de la peau au quotidien grâce à un nettoyage doux, une hydratation et des ingrédients qui renforcent la barrière cutanée. La routine a donc plutôt un effet préventif : on investit chaque jour un peu dans sa peau, afin que les problèmes aient moins de chances de se développer », explique Mme Schuurmans.

La collection se compose ainsi de huit produits, allant des sérums aux masques pour le visage. Kruidvat associe également ce lancement à son « Guide des soins de la peau », développé en collaboration avec la dermatologue Samira Baharlou. Celui-ci a pour but d’aider les clients à adapter leurs soins de la peau à leur âge et à leur type de peau. Les produits seront disponibles à partir du 23 juin dans les magasins Kruidvat et en ligne.