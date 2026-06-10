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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Des acheteurs se mobilisent pour la chaîne britannique de pharmacies Boots

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Beauté/Soins10 juin, 2026
Shutterstock.com

Le projet d’introduction en bourse de la chaîne de drogueries Boots semble avoir été abandonné, alors que son propriétaire, Sycamore Partners, est en pourparlers avec deux acquéreurs potentiels pour cette chaîne qui compte plus de 1 800 magasins au Royaume-Uni.

8,8 milliards d’euros

Le fonds d’investissement Sycamore Partners avait l’intention d’introduire Boots en bourse, mais ces projets semblent désormais avoir changé. Le fonds d’investissement est en pourparlers avec deux acquéreurs potentiels, rapporte le Financial Times en se basant sur des sources internes.

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