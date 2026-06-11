Rituals vise un chiffre d’affaires record de 2,6 milliards d’euros en 2026

Rituals prévoit de réaliser cette année un chiffre d’affaires supérieur à 2,6 milliards d’euros. L’année dernière, l’entreprise néerlandaise de cosmétiques avait déjà enregistré un chiffre d’affaires de plus de 2,4 milliards d’euros, soit une croissance de 16 %. La marque souhaite désormais investir dans la région du Golfe.

Une croissance des bénéfices supérieure à celle du chiffre d’affaires

En 2025, Rituals a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 16 % par rapport à l’année précédente, grâce à un réseau de 1 450 boutiques en propre, 5 000 shop-in-shops et une boutique en ligne. Le bénéfice net est passé de 256 millions d’euros à 301 millions d’euros, soit une augmentation de près de 18 %. C’est ce qui ressort du rapport annuel 2025, dont fait état Quote.