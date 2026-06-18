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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Sephora annonce les dates d’ouverture de ses premiers magasins en Belgique

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Beauté/Soins18 juin, 2026
Sephora Photo: Shutterstock

La semaine prochaine, la chaîne française de cosmétiques Sephora ouvrira son tout premier magasin belge, tant attendu, au centre commercial Docks Bruxsel. Deux semaines plus tard, un deuxième magasin ouvrira ses portes à Bruxelles, au centre commercial City2.

Une ouverture très attendue

Sephora avait déjà annoncé l’ouverture de ses boutiques en Belgique, mais ce n’est que maintenant qu’elle a communiqué les dates précises. À Docks Bruxsel, le détaillant ouvrira ses portes le 25 juin. La boutique de City2 suivra deux semaines plus tard, le 9 juillet.

La date d’ouverture du troisième magasin belge, à Liège, n’est pas encore connue. La Flandre devra en tout cas patienter encore un peu avant l’arrivée du premier Sephora, car la chaîne souhaite d’abord ouvrir une dizaine de magasins dans la partie francophone du pays.

Les clients attendent avec impatience l’arrivée de la chaîne, qui propose de nombreuses marques exclusives, dispose d’une solide gamme de marques propres et offre des services tels que le Beauty Scan, qui permet une analyse approfondie de la peau, et le service de gravure permettant de personnaliser certains produits.

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Les concurrents surveillent également de près ce nouveau venu. Le leader du marché en Belgique est ICI Paris XL, filiale d’AS Watson. Douglas, très populaire auprès des jeunes consommateurs, est en forte progression. Un troisième acteur est April, anciennement Planet Parfum, qui appartient au groupe français Bogart.

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