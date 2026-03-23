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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Hornbach atteint ses prévisions mais fait face à une hausse des coûts

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Bricolage/Jardin23 mars, 2026
© PixelBiss / Shutterstock.com

Le groupe allemand de bricolage Hornbach a atteint ses propres objectifs au cours de l’exercice écoulé, mais n’a pas pu compenser entièrement la forte hausse des coûts au quatrième trimestre.

Chiffres provisoires

En 2025, Hornbach a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 3,8 %, à 6,434 milliards d’euros. Le détaillant a ainsi légèrement dépassé les prévisions, qui tablaient sur un chiffre d’affaires égal ou légèrement supérieur à celui de l’année précédente, qui s’élevait à 6,2 milliards d’euros. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ajusté s’est élevé à 264,7 millions d’euros, soit un niveau proche de celui de l’année précédente (269,5 millions). Ce chiffre est également conforme aux objectifs, a annoncé le détaillant vendredi soir dans un communiqué de presse.

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