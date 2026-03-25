Hornbach poursuit sa croissance sur un marché morose, mais ses bénéfices sont sous pression

Hornbach a connu de la croissance l’année dernière, malgré un climat de consommation toujours morose en Europe. La chaîne de bricolage gagne des parts de marché, tandis que ses marges sont sous pression en raison de la hausse des coûts de personnel et des coûts d’exploitation.

Un modèle économique solide d’autant plus important

Le chiffre d’affaires a augmenté de 3,8 % pour atteindre 6,43 milliards d’euros, tandis que le bénéfice d’exploitation est resté pratiquement stable à 264,7 millions d’euros. Le groupe répond ainsi aux prévisions initiales. Le PDG Albrecht Hornbach souligne la robustesse du modèle économique : « Le climat de consommation reste difficile dans la plupart des régions d’Europe, ce qui rend d’autant plus important de disposer d’un modèle économique solide, capable de rester performant même en période de volatilité. »