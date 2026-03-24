Kingfisher profite de la chute de Homebase et de la croissance dans la péninsule ibérique

Chez Kingfisher, les bénéfices ont augmenté l’année dernière, principalement grâce aux excellentes performances de B&Q et de Screwfix. Le groupe britannique de bricolage tire parti de la faillite de Homebase et mise sur la croissance numérique et la clientèle professionnelle.

Croissance prudente

Le groupe de bricolage derrière B&Q, Screwfix, Castorama et Brico Dépôt annonce que son bénéfice avant impôts ajusté pour l’exercice clos le 31 janvier 2026 a augmenté de 6 % pour atteindre 560 millions de livres sterling (655 millions d’euros). Le chiffre d’affaires total a progressé de 1,3 % pour atteindre 12,9 milliards de livres sterling (15,1 milliards d’euros), tandis que le chiffre d’affaires comparable a augmenté de 1,4 %.